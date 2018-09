Corte Conti: Campania su via recupero

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - "La Procura ha partecipato a tutta la fase istruttoria di questo giudizio molto tecnico e rileva indubbiamente che la Regione Campania ha intrapreso una via di recupero e di efficienza nella gestione delle finanze e della macchina pubblica". Lo ha detto Michele Oricchio, procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania, commentando la parificazione degli esercizi 2015 e 2016 dell'ente regionale. "Ci sono incoraggianti segni di miglioramento del funzionamento della macchina regionale - ha detto Oricchio - accanto ai quali rimangono alcune aree ancora di non facile recupero". Oricchio, ha spiegato anche che "sulla sanità ci sono segnali di miglioramento sulla tenuta dei conti, si entra in un trend positivo". Sulla gestione della sanità pubblica da parte della Regione, l'organo contabile nella relazione ha sottolineato però che delle problematiche in particolare per "la forte mancanza di investimenti - si legge - nel settore sanitario con ripercussione sui Lea".