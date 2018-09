Di Maio, in settimana parte Zes Campania

(ANSA) - NOLA (NAPOLI), 16 SET - "Le imprese potranno venire ad investire qui. Questa settimana con l'ultimo atto del Governo, che è la formazione del comitato di indirizzo, facciamo partire la prima zona economica speciale d'Italia e sarà la Campania". Lo ha detto a Nola il ministro per lo sviluppo e il lavoro Luigi Di Maio.

"E' una grande occasione per la nostra regione e la seguiremo passo passo perchè non bastano solo le zone economiche speciali ma dire alle imprese di venire ad investire con un regime semplificato e un percorso agevolato per il fisco è una buona occasione per i campani".