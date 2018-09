Teatro: 'Parole per Leo' De Berardinis

(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - L'attore Leo de Berardinis, a dieci anni dalla scomparsa, sarà ricordato martedì prossimo, 18 settembre, nel teatro di Vallo della Lucania (Salerno), unico in Italia a lui dedicato. "É stato protagonista ed innovatore del teatro italiano a partire dagli anni Sessanta con la sua visione colta e popolare dell'arte, proponendo geniali sovrapposizioni fra i grandi classici della drammaturgia storica e le ammiccanti guitterie della tradizione comica partenopea" dicono i promotori dell'iniziativa 'Parole per Leo'. Leo de Berardinis, ricrodano, era nato a Gioi Cilento, in provincia di Salerno, "in quel Sud che sarebbe rimasto impresso nei suoi spettacoli". L'evento, promosso da VeliaTeatro in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania ed il Corriere del Mezzogiorno, si articolerà in diversi appuntamenti. Nella stessa giornata a Gioi Cilento all'attore e regista il Comune intitolerà la via dove nacque.

Esordì in un teatro di sperimentazione con Carlo Quartucci. Poi i lavori con Perla Peragallo