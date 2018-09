Sbatte la testa, morto escursionista

(ANSA) - CAGGIANO (SALERNO), 15 SET - Un escursionista di 36 anni, di Caggiano (Salerno), è morto oggi dopo essere scivolato mentre percorreva un sentiero sul Monte Serra San Giacomo, in località Petrosa. L'uomo era in compagnia di un gruppo di escursionisti quando si è allontanato per incamminarsi su di un sentiero diverso. I compagni, non vedendolo rientrare, si sono messi alla sua ricerca trovando il corpo senza vita del loro compagno. L'uomo, molto probabilmente, dopo essere scivolato, ha battuto la testa violentemente per terra. Il 36enne, esperto escursionista, conosceva molto bene i percorsi del Monte Serra San Giacomo.

(ANSA).