Napoli:Verdoliva,al via ps Ospedale Mare

(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - "Stamane alle 8.00 le porte del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare si sono aperte alla cittadinanza. Il peso della responsabilità per il compito che mi era stato affidato è secondo solo alla soddisfazione di non aver tradito le fiducia di chi ha creduto in questa opera e nella squadra che ho avuto l'onore di coordinare. Con un pizzico di commozione, ora è il momento di lasciare questo gioiello nelle mani dell'Asl Napoli 1 Centro, alla quale toccherà il compito di proseguirne la valorizzazione nell'interesse della salute di tutti i cittadini". É quanto afferma Ciro Verdoliva, commissario ad acta per la struttura.