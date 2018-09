Napoli, Ancelotti "oggi decido chi gioca

(ANSA) - NAPOLI, 14 SET - "Milik o Mertens domani? Non ho scelto. Entrambi hanno giocato 90' con le nazionali e ieri erano abbastanza stanchi, oggi dopo l'allenamento decido". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti commentando le scelte per la gara di domani contro la Fiorentina. "Ora inizia - ha detto - un ciclo di partite ravvicinate importanti ma oggi pensiamo alla Fiorentina poi valuteremo i giocatori disponibili per la Stella Rossa. E' chiaro che quando perdi i cambi vengono criticati ma non arretro: io non sono qui per valorizzare la rosa ma per far arrivare in alto il Napoli e questo passa per la valorizzazione della rosa vista la qualità dei giocatori. Penso a Ounas e al suo ottimo secondo tempo a Genova. Abbiamo tante partite e non voglio ammazzare 11 giocatori e far deprimere altri 11".