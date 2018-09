Ingegnere ucciso,imputato contro legale

(ANSA) - NAPOLI, 13 SET - Colpo di scena oggi nel Tribunale di Napoli, durante l'udienza per l'omicidio dell'ingegnere Vittorio Materazzo, assassinato con diverse decine di coltellate davanti la sua abitazione in via Maria Cristina di Savoia, a Napoli, la sera del 28 novembre del 2016. L'avvocato Francesco Longhini, difensore dell'imputato Luca Materazzo, fratello della vittima, accusato dell'omicidio, ha fatto richiesta di perizia psichiatrica sul suo cliente scatenandone l'ira.

Luca Materazzo si è scagliato contro Longhini accusandolo di avere preso l'iniziativa senza condividerla con lui. Prima dell'udienza odierna Luca Materazzo ha revocato il mandato all'altro difensore, l'avvocato Matteo De Luca. Oggi, nel corso dell'udienza, sono stati ascoltati alcuni testimoni tra cui Luigi De Tommaso, il proprietario di un bar che ha confermato di avere visto Luca Materazzo, nel bagno del suo locale, mentre si lavava. Il tutto sarebbe accaduto dopo l'omicidio di Vittorio.