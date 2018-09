De Laurentiis interessato a Hajduk

(ANSA) - ZAGABRIA, 13 SET - Aurelio De Laurentiis, proprietario del Napoli e del Bari, ha espresso interesse ad acquistare l'Hajduk di Spalato, la famosa squadra di calcio dalmata, che vive attualmente gravi problemi finanziari e gestionali. "Se mi date l'opportunità compro l'Hajduk", ha detto De Laurentiis a un giornalista della 'Slobodna Dalmacija', principale quotidiano di Spalato, e la notizia è subito rimbalzata come sensazionale su tutta la stampa croata. De Laurentiis era a Spalato per partecipare all'assemblea della ECA (Associazione dei Club Europei). "Certo che conosco l'Hajduk, ha giocato una amichevole con il Napoli", ha detto, aggiungendo comunque: "Piano, piano, ho appena acquistato il Bari, ma questo non significa che non sono interessato all'Hajduk, bisogna vedere come stanno le cose, trovare una formula".