Banda larga Open Fiber sbarca a Ischia

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 12 SET - Parte il cablaggio di tre comuni dell'Isola d'Ischia (Lacco Ameno, Forio e Casamicciola).

Oggi, nel corso di una conferenza stampa, i dirigenti di Open Fiber, la società che realizzerà la messa in opera della banda ultralarga, hanno annunciato l'intervento richiederà tra i quattro e sei mesi. Francesco Nonno, direttore regolamentazione Open Fiber ed Emanuele Briulotta, responsabile network e operations area Sud Italia, hanno presentato il programma dei lavori assieme ai primi cittadini Francesco Del Deo per Forio, Giacomo Pascale per Lacco Ameno e Giovan Battista Castagna per Casamicciola. "La nostra missione - ha detto Nonno - è realizzare un'infrastruttura ad altissima capacità e a prova di futuro in ogni angolo del Paese".

Per i tre Comuni interessati l'investimento pubblico, attraverso fondi regionali e statali, è di 600 mila euro.