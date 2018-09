'Atelier salute' promuove stili vita

(ANSA) - NAPOLI, 12 SET - L'appuntamento con la seconda edizione di "Atelier della salute: esperienze, percorsi, soluzioni per vi-vere? meglio!", manifestazione organizzata dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e dall'Azienda Ospe-daliera Universitaria Federico II, è venerdì 21 (10.00-19.00), e sabato 22 settembre (9.00-17.00), al Policlinico Federico II. Le numerose attività in programma sono gratuite e aperte a tutti.

Per alcune di esse è richiesta l'iscrizione sul sito www.atelierdellasalute.it, da cui è possibile consultare il programma completo dell'iniziativa.

Saperne di più sulla dieta mediterranea, sperimentare lo yoga e il taekwondo, confrontarsi con i profes-sionisti della salute del Policlinico Federico II sull'uso della cannabis a scopo terapeutico ed effettuare una visita senologica, tutto questo sarà possibile nella seconda edizione di Atelier della Salute che torna con un programma ancora più ricco.