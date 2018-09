Ounas, ci aspetta ciclo complicato

(ANSA) - NAPOLI, 11 SET - "Ci aspettano tre partite complicate, già da sabato con la Fiorentina e speriamo sia una bella partita. Vediamo poi come arriveremo alla gara di martedì di Champions League". Adam Ounas lancia così in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli il primo tour de force del Napoli che comincia sabato contro i viola e prosegue con l'esordio europeo con la Stella Rossa. L'esterno algerino è stato una delle poche note positive del Napoli nel ko di Genova e spera di poter essere protagonista alla sua seconda stagione azzurra: "Lo scorso anno - ha detto - non giocavo quasi mai, ma Ancelotti mi ha detto che avrei trovato più spazio ed allora ho scelto di restare. Infatti quest'anno ho già fatto la metà dei minuti della scorsa stagione. Se continuo a fare bene in allenamento sono pronto ad aiutare la squadra quando entro o quando gioco dall'inizio".