Dottoressa aggredita in ospedale

(ANSA) - NAPOLI, 11 SET - E' di 30 giorni la prognosi per una dottoressa vittima di un'aggressione avvenuta questa notte al pronto soccorso di Castellammare di Stabia (Napoli), quando un uomo è andato in escandescenze e ha preso di mira il medico che era di turno, provocandole una frattura al polso destro e lesioni varie. L'uomo ha lanciato oggetti tentando di colpire anche altro personale sanitario che tentava di placarlo. L'arrivo della polizia ha riportato la situazione alla calma. L'uomo è stato denunciato per lesioni, danneggiamento di arredo pubblico ed interruzione di pubblico servizio. La dottoressa è stata soccorsa e medicata dai suoi colleghi. L'uomo era stato trasportato in pronto soccorso con un mezzo del 118.