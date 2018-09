M5s:Ferrillo attacca Grillo in tribunale

(ANSA) - CASERTA, 10 SET - "Sono salito su un palco con lui davanti a 20mila persone" ha detto, parlando di Beppe Grillo, nell'aula del tribunale di Napoli Nord, ad Aversa (Caserta), l'ex attivista del Movimento Cinque Stelle Angelo Ferrillo, esaminato nel processo in cui è imputato per diffamazione in seguito alla querela presentata a suo carico nel gennaio 2015 da Gianroberto Casaleggio, morto due anni fa; l'azione giudiziaria è stata poi proseguita da Davide Casaleggio, figlio del fondatore del M5S, costituitosi parte civile. La querela partì dopo che nell'ottobre 2014 apparve un post sul profilo Fb di Ferrillo, ritenuto lesivo della reputazione di Casaleggio.

Nell'udienza del 26 marzo scorso, Grillo fu sentito come testimone e disse di non ricordarsi di "Ferrillo come iscritto".

Oggi, Ferrillo, rispondendo alle domande del suo legale Marco De Scisciolo e poi del pm, ha affermato di non ricordarsi di aver scritto di persona quel post, anche perché nel 2014 aveva una presenza sui social assidua.