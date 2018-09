Nuova 'stesa', danneggiate auto a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 8 SET - Ennesima 'stesa', ossia raid intimidatorio della criminalità, a Napoli: la Polizia di Stato ha recuperato dieci bossoli in via Sorrento, alla periferia orientale della città. I colpi esplosi, probabilmente la scorsa notte, hanno danneggiato cinque autovetture in sosta. Nessuna persona è rimasta ferita. I proiettili, calibro 9x19 Luker, saranno esaminati dalla Scientifica.

Le 'stese' sono colpi esplosi all'impazzata da elementi, spesso giovanissimi, dei nuovi clan che stanno prendendo il posto delle storiche cosche della camorra, decapitati da arresti e condanne: si spara per affermare il controllo sul territorio, allo scopo di spaventare eventuali rivali. Nei giorni scorsi in una di queste sparatorie è rimasta ferita alle gambe una donna che, nel rione Forcella, era affacciata al balcone di casa.

