Operai in nero e aziende senza permessi

(ANSA) - NAPOLI, 6 SET - In quegli opifici venivano realizzati articoli tessili con marchi di note case di moda italiane palesemente contraffatti. Nelle strutture ubicate a Boscoereale e Poggiomarino, nel Napoletano, i militari della Guardia di Finanza del gruppo di Torre Annunziata hanno sorpreso al lavoro 17 cittadini extracomunitari privi di qualsiasi regolare contratto, due dei quali sprovvisti perfino di permesso di soggiorno.

Per questo motivo i due opifici sono stati sequestrati, mentre i due lavoratori privi di permesso sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per soggiorno illegale sul territorio nazionale e il loro datore di lavoro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Negli opifici sottoposti a sequestro i finanziari hanno riscontrato violazioni alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di tutela dell'ambiente. Inoltre, nella struttura di Boscoreale è stata rilevata la manomissione del contatore dell'energia elettrica, con un risparmio di spesa pari a circa 40.000 euro.