End Summer Fest a Sant'Antonio Abate

(ANSA) - NAPOLI, 6 SET - Il concerto live del duo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli aprirà domani la seconda edizione dell'End Summer Fest, in programma fino a domenica prossima a Sant'Antonio Abate (Napoli). Per diverse generazioni di residenti sarà - come ricordano gli organizzatori - anche l'occasione di ritornare indietro nel tempo, quando negli anni '70 i Pooh, nella loro formazione tradizionale ed agli inizi della loro lunghissima carriera artistica, si esibirono a Sant'Antonio Abate. Si prosegue sabato prossimo 8 settembre con il concerto del cantante rap Clementino, seguito da un disco party con il dj Pepyx Mc alla console e da un laser show.

Infine, domenica 9 settembre, l'evento clou, il concerto live del vincitore dell'ultimo Sanremo, Fabrizio Moro.

Come sottolineano gli organizzatori, la seconda edizione dell'End Summer Fest sarà all'insegna di spettacoli ed attrazioni, sempre nella zona centrale del paese che si estende tra largo Sandro Pertini, via De Luca e piazza don Mosè Mascolo. A promuovere l'evento, l'associazione territoriale 'vivi80057' guidata dal presidente Ilaria Abagnale. L'anno scorso il momento clou della manifestazione con il concerto di Gigi D'Alessio anticipato la sera prima da un evento tutto dedicato ai più giovani con il concerto del cantante rap Luchè e a, seguire, una serata disco con la presenza alla console della deejay internazionale B Jones. Tre serata con più di 25 mila presenze complessive..