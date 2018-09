Universiadi, bando per seconda nave

(ANSA) - NAPOLI, 4 SET - La struttura commissariale per le Universiadi 2019 ha lanciato la gara europea per il noleggio della seconda nave da crociera che sarà ormeggiata nel porto di Napoli per ospitare una parte del villaggio degli atleti. L'importo della gara (a cui si accede dal link http://universiadi.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage .wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFra me=7&codice=G00174) è di nove milioni di euro, scade il 18 settembre e prevede che la nave da crociera sia ormeggiata a Napoli dal 28 giugno al 16 luglio del prossimo anno. Il bando prevede che a bordo della nave vengano forniti i servizi di wifi gratuito, vigilanza e controllo degli ambienti interni ed esterni, pulizia delle stanze e delle aree comuni, lavanderia, ristorazione, beverage e ogni altro servizio normalmente offerto a bordo delle navi da crociera. La nave ospiterà circa 2000 passeggeri che si aggiungeranno agli altri 2000 circa che saranno a bordo della Msc Lirica, la prima nave già appaltata.