Eventi a Pescopagano per Ofantiadi 2018

(ANSA) - NAPOLI, 4 SET - Due eventi in programma nell'edizione 2018 delle Ofantiadi. Lunedì prossimo 10 settembre, dalle ore 20, a Pescopagano, in provincia di Potenza, nella villa comunale si terrà il concerto della banda musicale della scuola Trasporti e materiali dell'Esercito, diretta dal luogotenerente Santaniello Fioravante mentre martedì 11 settembre, alle ore 11 ci sarà una cerimonia ufficiale per la consegna di una medaglia e di una targa riconoscimento al generale Sergio Santamaria, comandante del comando supporto logistico dell'Esercito e responsabile e coordinatore delle operazioni di soccorso alle popolazioni civili in occasione degli eventi sismici dell'Aquila e di Amatrice, per il suo impegno e il lodevole spirito di servizio in favore delle popolazioni civili terremotate. Il riconoscimento al generale Sergio Santamaria verrà consegnato dall'associazione Ofantiadi alla presenza delle autorità e della cittadinanza di Pescopagano, paese duramente provato dal sisma del 1980.