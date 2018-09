Sull'A16 in fiamme tir con ecoballe

(ANSA) - NAPOLI, 3 SET - Un autoarticolato diretto a Pordenone, che trasportava rifiuti (ecoballe) prelevate dall'impianto Stir di Avellino, è andato a fuoco, per cause sconosciute, sull'autostrada A16 Napoli-Canosa. I Vigili del Fuoco di Avellino sono al lavoro al Km 28,600, in direzione Napoli, nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, e si registrano rallentamenti nella circolazione. (ANSA).