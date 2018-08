Esplosi colpi d'arma da fuoco a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 31 AGO - Ennesima 'stesa' a Napoli, nella zona periferica di Soccavo: i colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi verso le due della scorsa notte in via del Triumvirato, ex via Monti.

La Polizia di Stato, giunta sul posto, ha rivenuto sul manto stradale cinque proiettili inesplosi e tre bossoli tutti di piccolo calibro. Secondo quanto accertato, nessuno è rimasto ferito.(ANSA).