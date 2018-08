In Campania alcuni migranti della Diciotti

(ANSA) - NAPOLI, 29 AGO - Saranno 6 o 8 gli immigrati della nave Diciotti che arriveranno in una diocesi campana nei prossimi giorni. Altri sei-otto, qualora ce ne fosse bisogno, potrebbero giungere successivamente anche a Napoli: la diocesi partenopea ha espresso in tal senso la disponibilità data da don Angelo Berselli nella parrocchia di San Giorgio a via Duomo, e da don Antonio Loffredo alla casa colonica delle Fontanelle. "La diocesi di Napoli non entra nel gioco al massacro che si sta sviluppando in Italia tra il partito di chi dice sì o no ai migranti, la Diocesi risponde a una logica evangelica che è quella dell'accoglienza del fratello nel bisogno", sottolinea don Tonino Palmese, vicario episcopale per il settore Carità e Giustizia.