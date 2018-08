Brucia materiale plastico nel Casertano

(ANSA) - NAPOLI, 26 AGO - Un incendio si è sviluppato, per cause ancora da accertare, in un deposito di materiale plastico a Maddaloni, nel Casertano.

Il rogo ha sprigionato una nube nera tossica che sta interessando soprattutto la frazione di Montedecore, dove i cittadini sono stati invitati a restare in casa. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Caserta. Pochi giorni fa un altro incendio scoppiò in un'azienda che produceva materiale plastico ubicata nel vicino comune di Valle di Maddaloni. Nel deposito in fiamme, ampio circa 6mila metri quadrati, erano stoccate cassette per la frutta in plastica e in legno. Sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco, tre di Caserta e due provenienti da Napoli, per un totale di venti uomini al lavoro. Sul luogo dell'incendio sono al lavoro anche gli uomini del reparto investigativo dei Vigili del Fuoco. (ANSA).