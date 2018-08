Frana su spiaggia Procida, nessun ferito

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - Una frana si è verificata stamane su una spiaggia libera dell'isola di Procida (Napoli), in località Chiaia. A cedere è stato un costone roccioso soprastante l'area. Sul posto sono intervenuti Guardia costiera, protezione civile e carabinieri: non si segnalano feriti. La zona è stata recintata e chiusa al transito. Su quel tratto di spiaggia, dove l'accesso non era vietato, si trovavano stamane tre giovani, due ragazzi e una ragazza: messi in allarme dalla caduta di alcune pietre, sono riusciti a fuggire prima della frana vera e propria. L'allarme è scattato intorno alle 13, come riferisce il tenente di vascello Paola Scaramuzzino comandante della Guardia costiera di Procida. Sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118, ma i tre giovani, a parte la paura, non hanno riportato conseguenze e per loro non sono state necessarie cure.