Sindaco Torre del Greco farà realizzare monumento ricordo

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 24 AGO - "Un monumento cimiteriale che in parte ricordi nella forma il ponte di Genova, posto in una parte centrale del nostro camposanto. Sarà utile a ricordare negli anni a tutti questa tragedia e a tenere viva la memoria di questi nostri giovani martiri". Parla il sindaco di Torre del Greco (Napoli), Giovanni Palomba, che mostra lo schizzetto del monumento che nei prossimi mesi sarà realizzato nel camposanto cittadino per onorare la memoria di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, i quattro giovani amici deceduti nel crollo del ponte nel capoluogo ligure mentre stavano andando in vacanza in Spagna: "Siamo al lavoro con i tecnici del Comune - prosegue il primo cittadino - per mettere a punto tutti gli aspetti tecnici e garantire al progetto la giusta copertura finanziaria. Non solo, l'ente ricorderà, grazie alla collaborazione con la presidenza del consiglio comunale, i quattro amici con l'istituzione di borse di studio a loro dedicate''.

Palomba ha partecipato alla fiaccolata indetta questa sera e che sta attraversando diverse strade di Torre del Greco: ''Un modo - ha concluso - per continuare ad essere vicino ai genitori dei ragazzi e per far sì che resti sempre viva in tutti noi la memoria di Antonio, Matteo, Gerardo e Antonio''.(ANSA).