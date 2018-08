Crollo Genova, fiaccolata per le vittime

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 24 AGO - "Meglio perdersi viaggiando che non partire mai": questo lo striscione che apre la fiaccolata che a Torre del Greco (Napoli) vuole ricordare le quattro vittime del crollo del ponte a Genova: Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione.

In centinaia hanno aderito all'iniziativa promossa da amici e familiari dei quattro ragazzi di età compresa tra i 26 ed i 29 anni. Tanti se ne dovrebbero aggiungere lungo il percorso che attraverserà le strade più importanti nella vita dei giovani.

I familiari delle quattro vittime hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. A parlare l'avvocato dei genitori di Battiloro e Bertonati: "La settimana prossima sarò nuovamente a Genova, per ora il fascicolo aperto dalla procura resta contro ignoti. Occorre comprendere tante sfaccettature di questa vicenda a cominciare dalla situazione legata al segreto di Stato su un appalto pubblico come quello della concessione fatta a sua tempo a società Autostrade".