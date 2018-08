Armi a Napoli, anche pistola-telefonino

(ANSA) - NAPOLI, 24 AGO - Armi e droga a San Pietro a Patierno, periferia di Napoli: fucili e pistole nascoste in borse frigo, una pistola carica a forma di telefonino cellulare, 166 cartucce ma anche 25 kg di marijuana. E' quanto i carabinieri della Compagnia Stella e della Stazione di San Pietro a Patierno hanno rinvenuto e sequestrato in un'area di parcheggio privata.

L'arsenale a la droga erano in uno dei box del parcheggio: su diversi scaffali di metallo borsoni, borse termiche e da supermercato contenevano di tutto. Dentro un borsone da palestra era stato riposto un fucile a pompa con matricola abrasa. Nelle borse termiche, avvolte in stoffe, c'erano 2 pistole semiautomatiche con matricola abrasa, una pistola a tamburo e una pistola carica a forma di telefonino cellulare nonché 166 cartucce per armi semiautomatiche e 160 per armi di altro tipo.

Più di 25 chilogrammi di marijuana erano, invece, in 13 bustoni chiusi in borse per la spesa mentre 4 etti di hashish, mezzo chilo di cocaina in altre borse termiche.(ANSA).