Rifiuti: incendio allo stir di Casalduni

(ANSA) - BENEVENTO, 23 AGO - Dall'alba tre squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, con il supporto di due autobotti ed un'autoscala, stanno operando nello stir di Casalduni per un incendio che ha coinvolto un capannone di circa 300 metri quadrati adibito alla vagliatura dei rifiuti.

I pompieri stanno intervenendo al fine di evitare che le fiamme si propaghino alle aree adiacenti e per mettere in sicurezza l'intera area. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. "È un disastro. Siamo in emergenza. Al momento ci possiamo soltanto augurare che i vigili del fuoco riescano a spegnere le fiamme all'interno dello Stir, ma certamente si profilano tempi molto duri per il Sannio per la gestione del conferimento dei rifiuti". Così Claudio Ricci, presidente della Provincia. Con Ricci, sul posto anche il sindaco di Casalduni, Pasquale Iacovella.