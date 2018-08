Zinzi, Caserta bistrattata in guida

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - "Presenteremo querela per diffamazione ed una richiesta di risarcimento danni in favore del territorio casertano alla casa editrice Feltrinelli". Così il consigliere regionale della Campania Gianpiero Zinzi "dopo la diffusione in commercio della guida turistica 'Italia del Sud e isole' che contiene una serie di valutazioni assolutamente personali, tecnicamente incomplete e obiettivamente lesive del Casertano". "Si tratta - dice Zinzi - di un'azione che va nella direzione di tutelare l'immagine della Campania, ma in particolare in difesa della collettività".

"Ora basta. Sono anni - afferma Zinzi - che noi cittadini siamo costretti a subire attacchi ingiustificati che ledono la nostra economia e l'immagine della nostra terra. A rendere colma la misura ci ha pensato adesso la Feltrinelli con una 'guida turistica' che tra le altre cose descrive la Reggia di Caserta come "una struttura piuttosto monotona nella quale la dimensione supplisce all'ispirazione artistica".