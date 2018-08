Venerdì fiaccolata per vittime crollo

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 22 AGO - Una fiaccolata per ricordare le vittime del crollo del ponte a Genova e in particolare Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, i quattro giovani amici di Torre del Greco (Napoli) che hanno perso la vita nella città ligure mentre si recavano in vacanza a Barcellona, si terrà venerdì prossimo, 24 agosto, alle 20, organizzata da amici e parenti nella città vesuviana.

Il corteo - come informano attraverso Facebook i promotori - avrà inizio percorrendo via Enrico de Nicola, per proseguire lungo via Tironi, Scappi Novesca, viale dei pini, via Scappi, Curtoli, viale Colombo, via Sedivola, via Marconi e conclusione presso il parcheggio Nassiriya.