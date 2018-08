Fa fermare auto e scappa, rintracciato

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Con la scusa di un malore, ha costretto il fratello a fermare l'auto in una piazzola dell'autostrada A1, a Teano (Caserta), si è poi fiondato fuori dall'abitacolo ed è fuggito per le campagne. Solo dopo qualche ora è stato rintracciato dalla Polizia Stradale. Il protagonista della vicenda è un 43enne siciliano, che sta attraversando un periodo di forte depressione.

Questa mattina l'uomo era in viaggio con il fratello verso Modena quando, nel tratto casertano dell'A1, ha deciso di inscenare un malore per poi fuggire. E' stata una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Caserta Nord ad avvicinare l'auto ferma alla piazzola di sosta; dentro un uomo che provava a chiamare disperatamente al cellulare il fratello. "E' depresso - ha raccontato agli agenti - potrebbe tentare il suicidio". Gli equipaggi della Polstrada hanno iniziato le ricerche oltre all'autostrada. Il 43enne è stato in effetti intercettato sulla Casilina mentre percorreva, a piedi, rischiando anche di essere investito.