Rubavano pezzi di vagoni Circum, presi

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - Stavano smontando porte di vagoni della Circumvesuviana nella stazione di Arpino di Casoria (Napoli) quando sono stati beccati dai carabinieri di Volla che li hanno arrestati.

A finire in manette, per furto aggravato, sono stati Maurizio Ordura Di Pinto, 49enne, e Ciro Mazzone, 41enne, entrambi residenti a Casoria e già noti alle forze dell'ordine. Avevano divelto e rubato due porte di un convoglio dismesso; sono stati bloccati al termine di un inseguimento a piedi. In seguito ad una perquisizione sono stati trovati in possesso degli arnesi da scasso per forzare e scardinare le porte. Per entrambi sono stati disposti i domiciliari.

