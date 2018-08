Mette selfie su carta identità,arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - Si è scattato un selfie e lo ha messo sulla sua carta d'identità visto che la foto precedente non era più di suo piacimento. L'idea è venuta ad un 52enne della provincia di Foggia e gli è costata l'arresto con l'accusa di possesso di documento di identificazione falso.

E' accaduto ad Ischia. E' sull'isola che i poliziotti del locale commissariato sono intervenuti in un albergo della zona porto dove l'addetto alla reception aveva mostrato dei dubbi sulla carta d'identità fornita da un cliente al momento del check-in. Gli agenti, giunti in albergo, si sono fatti consegnare la carta d'identità e hanno accertato che la foto presente sul documento non era altro che un selfie con tanto di panorama. L'uomo, ha candidamente confessato ai poliziotti che la foto del documento, scattata cinque anni prima, non era più di suo gradimento per cui aveva deciso di sostituirla con uno dei suoi selfie, non ritenendo di commettere nessun reato.(ANSA).