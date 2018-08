A Napoli ferito con una coltellata

(ANSA) - NAPOLI, 19 AGO - Un uomo di 54 anni è stato ferito con una coltellata a Napoli ieri sera nella centrale Piazza Vittoria, nella zona del Lungomare. Secondo quanto ha riferito alla polizia mentre si trovava in compagnia della moglie a bordo del suo ciclomotore è stato avvicinato da due giovani, anch'essi a bordo di uno scooter, uno dei quali lo ha colpito con un coltello al costato. Gli aggressori sono poi fuggiti.

L'uomo è riuscito a recarsi nell'ospedale Loreto Mare dove i sanitari lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni per una ferita all'emitorace sinistro. É stato dimesso. Sull'episodio indaga la polizia.