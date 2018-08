Si perde in parco Vesuvio, Cc lo trovano

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 18 AGO - Smarrisce la strada nei sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio ma viene ritrovato dai carabinieri sano e salvo. E' terminata a lieto fine la disavventura per un escursionista di 40 anni residente a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) che ieri, insieme ai genitori, aveva deciso di addentrarsi nei sentieri dell'area protetta all'interno della Riserva Tirone Alto Vesuvio.

Ad un certo punto, si è allontanato dal sentiero principale facendo perdere le tracce. I genitori hanno quindi dato l'allarme alla sala operativa 1515, il cui personale ha smistato l'informazione ai Carabinieri della stazione 'Parco di Torre del Greco': i militari hanno contattato i genitori e, una volta procuratisi il numero di cellulare dell'escursionista disperso, gli hanno dato indicazioni via telefono orientandolo anche grazie al suono della sirena. Il 40enne è stato rintracciato dopo poche ore nel territorio del Comune di Ercolano in buone condizioni di salute. (ANSA).