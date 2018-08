Con i fischietti contro i borseggiatori

(ANSA) - NAPOLI, 18 AGO - In strada a Napoli con i fischietti per allertare i turisti della presenza di eventuali borseggiatori. Lo annunciano i Verdi a partire da settembre. "Lo facciamo per evitare che mettano a segno i loro colpi" spiega il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli; una prima sperimentazione partirà la settimana prossima su alcune linee 'calde' di bus.

"Con l'aumento dei turisti, ci stanno arrivando diverse segnalazioni di un aumento dei borseggiatori che imperversano soprattutto nelle zone maggiormente frequentate da chi viene a trascorrere qualche giorno nella nostra città" dice Borrelli.

"Abbiamo deciso di girare con decine di volontari muniti di fischietto per richiamare l'attenzione quando si trovano davanti 'borseggiatori al lavoro' sui mezzi pubblici o in strada", conclude Borrelli.