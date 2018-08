Basket:colpo Sidigas, arriva Norris Cole

(ANSA) - AVELLINO, 17 AGO - Norris Cole, play-guardia, due volte campione Nba con i Miami Heat di Lebron James tra il 2011 e il 2013, sarà la stella della Sidigas Avellino della prossima stagione. Nato in Ohio circa 30 anni fa, Cole frequenta la Cleveland State University, dove conquista, unico nella storia della Horizon League (NCAA), il titolo di miglior giocatore dell'anno e miglior difensore. Nel 2011 viene scelto al numero 28 del Draft NBA dai Chicago Bulls, che lo girano ai Miami Heat.

La stagione si chiude con la conquista del titolo NBA, vittoria replicata anche l'anno dopo. Cole gioca ancora due stagioni in Florida, prima di passare ai New Orleans Pelicans, dove resta fino al 2016. Una breve parentesi in Cina, prima di far ritorno in NBA, con gli Oklahoma City Thunder. L'anno scorso la prima esperienza europea con il Maccabi Tel Aviv con cui vince il campionato israeliano. Con i due titoli NBA vinti (360 partite e 2.506 punti), Cole si candida ad essere una delle stelle del prossimo campionato di serie A.