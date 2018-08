Barca affonda a Capri, salvi occupanti

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 17 AGO - Una barca è affondata, per cause in corso di accertamento, nel primo pomeriggio di oggi nelle acque di Capri: in salvo i 5 occupanti. Poco dopo le 14 la sala operativa della Guardia Costiera-Capitaneria di Porto di Capri, guidata dal tenente di vascello Daniele Praticò,ha ricevuto la notizia di un natante da diporto di circa cinque metri in affondamento con 5 persone a bordo nelle acque antistanti la Grotta Bianca. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi. Le due unità, raggiunto il luogo dell'incidente, hanno portato a bordo i 5 diportisti, tutti in ottime condizioni di salute e già nel frattempo tratti in salvo da un natante privato presente sul posto. Secondo le prime notizie, i diportisti erano intenti a fare un bagno intorno alla barca quando si sono accorti che la stessa stava affondando. Successivamente, lo scafo è stato riportato in galleggiamento e rimorchiato nel porto di Capri.