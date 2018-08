Verifica per ponte Morandi a Benevento

(ANSA) - BENEVENTO, 16 AGO - Istituire subito una commissione tecnica per verificare lo stato del ponte San Nicola, realizzato da Morandi nel 1955 a Benevento, nonostante siano stati fatti due anni fa dei lavori di consolidamento in seguito all'alluvione del 2015. E' quanto ha deciso il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, all'indomani del crollo del ponte a Genova.

"Insieme al comandante della Polizia Municipale - dice Mastella - stiamo valutando la chiusura al traffico dei mezzi pesanti. Questo per un giusto dovere istituzionale e per il massimo di garanzia dei cittadini beneventani e non".