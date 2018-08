Terremoto: scossa sentita anche a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 16 AGO - E' stata avvertita in maniera sentita anche in Campania la scossa di terremoto di magnitudo 5.2 che ha colpito poco prima delle 20.20 la provincia di Campobasso. La sala monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano - informa la direttrice, Francesca Bianco - è subissata dalle telefonate di cittadini spaventati. Ampia l'area in cui il sisma è stato avvertito. A Napoli città come nell'entroterra vesuviano, ma anche nelle zone interne dell'Avellinese e del Sannio. Al momento non ci sarebbero danni a cose o persone. Nel capoluogo partenopeo la scossa è stata sentita anche ai piani bassi dei palazzi. Anche la Sala operativa dei Vigili del Fuoco è stata presa d'assalto dalle chiamate, ma al momento non si registrano danni a Napoli, se si eccettua qualche cedimento di intonaco senza conseguenze. Il sisma è stato avvertito in diverse zone della città e nell'isola di Procida. Un'altra scossa, di magnitudo 2.2, è stata registrata dai sismografi nel pomeriggio con epicentro a 5 chilometri da Massa di Somma (Napoli).