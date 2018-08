Abusa di nipotina e altra bimba, preso

(ANSA) - SALERNO, 16 AGO - Un uomo di 70 anni è stato arrestato per aver abusato della nipotina e di un'altra bimba che gli veniva affidata dai genitori. In carcere è finita anche la figlia dell'anziano, madre di una delle due vittime, che secondo gli inquirenti sarebbe stata al corrente delle violenze ma non avrebbe fatto nulla per impedire che avvenissero. La vicenda avvenuta nell'Agro Nocerino Sarnese, in provincia di Salerno. I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, a seguito delle indagini delegate dal pm Gaetana Amoruso, hanno tratto in arresto padre e figlia, residenti a Nocera Superiore e Roccapiemonte.

L'uomo è accusato di violenza sessuale continuata ai danni delle due minorenni. Gli abusi, stando alle indagini dai carabinieri, si sarebbero verificati dal 2015 al 2017 all'interno dell'abitazione del 70enne. Nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore, Luigi Levita, a sua figlia viene contestata l'accusa di violenza sessuale in concorso.