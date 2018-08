Crollo ponte: tra vittime napoletane anche videomaker

(ANSA) - NAPOLI, 15 AGO - Tra i quattro ragazzi di Torre del Greco (Napoli) morti nel crollo del ponte di Genova c'era anche un videomaker freelance, Giovanni Battiloro.

""Su quel maledetto ponte c'era anche un amico, un ragazzo meraviglioso, collega e professionista con il quale abbiamo condiviso sogni e lavoro. Un dolore immenso per la famiglia di Videoinformazioni - si legge in un post su Facebook di Videoinformazioni, una delle aziende per le quali Battiloro ha lavorato fino a qualche tempo fa - apprendere della scomparsa di Giovanni Battiloro. Ci stringiamo ai suoi cari, al papà Roberto per l'immane tragedia che lo ha colpito. Che gli angeli lo accolgano in cielo, nel regno dei giusti e delle anime pure".(ANSA).