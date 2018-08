Rubano rame e in strada scatta black out

(ANSA) - NAPOLI, 13 AGO - Rubano una ingente quantità di rame da una cabina elettrica ed una intera strada finisce al buio: è accaduto a Napoli, lungo via Toscanella, arteria che collega il capoluogo partenopeo a zone della periferia.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, sono state portate via diverse barre di rame dalla cabina di circa 130 metri, questo ha comportato guasti alla linea elettrica lungo l'intera strada. Da una prima stima ci vorranno diversi giorni per ridurre i disagi.(ANSA).