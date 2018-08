Trovata droga a Capri grazie a 'Pocho'

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 12 AGO - 'Pocho' sbarca a Capri (Napoli) e individua 40 grammi di marijuana oltre a numerose piante in coltivazione della stessa sostanza. Il fiuto del cane antidroga del reparto cinofili della Questura Napoli ha colpito anche sull'isola azzurra. I poliziotti del commissariato di Capri, guidati dal vicequestore Maria Edvige Strina, sono stati impegnati nel weekend in una serie di controlli sull'isola con la preziosa collaborazione del cane che ha contribuito a ottenere una serie di importanti risultati nella lotta alla contrasto del traffico di stupefacenti in zone ad alta criticità di Napoli, come Scampia, Barra e Ponticelli. Dopo i controlli mattutini al porto di Capri le attività sono proseguite nel territorio del comune di Anacapri. Al termine dell'operazione gli agenti della sezione anticrimine e del reparto volanti della Polizia di Capri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 40 grammi e diverse piante in coltivazione di marijuana.