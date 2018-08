Visite a Museo del Tesoro di San Gennaro

(ANSA) - NAPOLI, 11 AGO - Torna 'Ferragosto con l'arte', iniziativa del Museo del Tesoro di San Gennaro che offre ai napoletani rimasti in città e ai turisti l'opportunità di visitare, accompagnati dalle guide, il tesoro il giorno 15 agosto con un ticket ridotto di soli 3 euro. L'iniziativa è giunta ormai alla XV edizione ed è una consolidata tradizione ideata e promossa dal marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, componente della Deputazione della Real Cappella di San Gennaro, che si ripete ogni 15 agosto dal 2004 nel Museo del Tesoro di San Gennaro. Obiettivo, offrire la possibilità di ammirare, il giorno dell'Assunta, uno dei patrimoni artistici più importanti al mondo. Anche quest'anno l'iniziativa coinvolgerà la Cappella del Tesoro di San Gennaro in due momenti precisi: alle 9,30 e alle 10,30, con il marchese Pierluigi Sanfelice, unico rappresentante delle famiglie che nel 1527 firmarono il voto che impegnava la città per la costruzione della cappella del Tesoro, si potrà conoscere la storia del Santo patrono di Napoli.