Mostre:a Buccino protagonista la Tombola

(ANSA) - NAPOLI, 11 AGO - La reinterpretazione della tombola napoletana è il tema della mostra 'Capitombolando' che sarà inaugurata domani alle 18 nel Chiostro degli Eremitani di Sant'Agostino presso il Museo Archeologico Nazionale Marcello Gigante nella città di Buccino-Antica Volcei, nel Salernitano.

La rassegna, promossa dall'associazione 'Le due Città' e dall'associazione 'Thule non solo doposcuola'' insieme con Comune e Pro Loco e che sarà aperta fino al 9 settembre, è articolata in diverse sezioni (pittura, fotografia, incisione, scultura, illustrazione). La manifestazione, che ha previsto un concorso ad hoc, è arricchita dalle tele degli artisti svizzeri Barbla e Peter Fraefel con i 90 numeri della tombola.

"Vengono riprese anche antiche tradizioni per favorire il recupero dei valori culturali della nostra storia" dice Anna Maria Monaco, presidente dell'associazione 'Le due Città'. "Il concorso stimola la riflessione sull'arte contemporanea utilizzando il linguaggio sacro e profano del mondo sommerso della tombola".