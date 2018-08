Assalto treni Napoli-Calabria, disagi

(ANSA) - NAPOLI, 11 AGO - Vacanzieri ammassati uno addosso all'altro, seduti sui gradini vicini alle porte, o a terra davanti all'ingresso del water. Foto e video diffusi dal consigliere regionale della Campania, Francesco Borrelli, danno l'immagine dei treni in partenza da Napoli e diretti verso le località turistiche della Calabria. "Viaggiatori in piedi ammassati gli uni agli altri, bimbi seduti tra i bagagli senza aria condizionata - questa la situazione descritta - nessuna possibilità di usufruire delle toilette e nessun annuncio alle stazioni di arrivo. A bordo abusivi che vendono bibite e generi alimentari senza alcuna tutela igienica e controllori che rinunciano a verificare l'acquisto dei biglietti. Queste le condizioni inaccettabili per chi sceglie la mobilità sostenibile rinunciando all'auto. Oltre a essere a rischio la sicurezza dei viaggiatori a bordo dei convogli è inaccettabile che viaggiare verso Sud significhi ricevere trattamenti di questo genere".