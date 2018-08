Ventenne squillo 'armato' di forbice

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - Fermato durante controlli sulla prostituzione maschile, colpisce con delle forbicine un agente della polizia municipale di Napoli e lo ferisce alla fronte. E' accaduto a Napoli dove un 20enne egiziano è stato arrestato.

E' in via Taddeo da Sessa, zona del Centro direzionale che i controlli anti prostituzione si sono concentrati. Gli agenti hanno notato che il ragazzo veniva avvicinato da automobilisti in cerca di prestazioni sessuali e così lo condotto nel veicolo di servizio per sottoporlo alle procedure di identificazione negli uffici. Durante il trasporto ha cominciato a dare in escandescenze ingiuriando gli agenti e colpendo con pugni i finestrini del veicolo finché ha estratto da una scarpa un paio di forbicine da manicure e si è avventato verso l'agente che gli stava di fianco procurandogli una profonda ferita sulla fronte.

Dopo non poche difficoltà gli agenti sono riusciti a fermarlo: pluripregiudicato e irregolare pochi giorni fa era stato denunciato per il furto di uno smartphone.

