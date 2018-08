Terra dei fuochi, 10 denunciati

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Continuano le operazioni di controllo straordinario promosse dall'Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, per la salvaguardia e la protezione delle aree della Terra dei Fuochi.

L'operazione è in corso nel territorio dei comuni e delle aree limitrofe di Afragola, Casapulla, Castel Volturno, Giugliano in Campania, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Napoli, Nola e San Nicola La Strada, e vede l'impiego di 44 equipaggi, per un totale di 125 unità tra Esercito Italiano, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Reparto Operativo Aeronavale guardia di Finanza e Polizie Locali.

"La lotta ai reati contro l'ambiente non può andare in vacanza - dice in un comunicato il Sottosegretario all'Ambiente, Salvatore Micillo (M5S) -. L'attenzione deve rimanere alta anche nella settimana di Ferragosto, per prevenire e contrastare ogni azione lesiva della salute dell'ambiente e dei nostri cittadini.

Questo Governo ha riportato l'ambiente al centro".