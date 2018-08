Una scultura torna a Francavilla in S.

(ANSA) - POTENZA, 9 AGO - Nel pomeriggio, presso la Chiesa Madre di Francavilla in Sinni (Potenza), il Comando Carabinieri Tutela patrimonio culturale (Tpc) "restituirà una scultura del '700, raffigurante la 'Madonna dell'Assunta', rubata nel marzo 2012 in località San Biase". La statua - è specificato in un comunicato - fu "trafugata nella notte del 29 marzo 2012 dalla omonima cappella di proprietà della famiglia Viceconte, in località 'San Biase', a Francavilla in Sinni".