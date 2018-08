Sclavis sul Vesuvio per Pomigliano jazz

(ANSA) - NAPOLI, 9 AGO - Pomigliano Jazz, carta bianca a Louis Sclavis: il compositore francese sarà protagonista della XXIII edizione del festival presentando in esclusiva tre produzioni originali nel Parco Nazionale del Vesuvio. Tre concerti differenti, in altrettante location d'eccezione sul vulcano più famoso al mondo, dall'1 al 3 settembre, che segnano l'apertura di Pomigliano Jazz in Campania 2018, quest'anno diviso in due momenti. Una prima parte itinerante a settembre - tra l'1 e il 9, nei comuni del vesuviano e dell'alto nolano - e una seconda parte a ottobre, nella città che ha dato i natali al festival nel 1996, Pomigliano d'Arco.

La carta bianca di Pomigliano Jazz è un riconoscimento simbolico che annualmente viene conferito ad un musicista internazionale che ha così l'opportunità di realizzare concerti e performance in esclusiva, creati ad hoc per il festival diretto da Onofrio Piccolo, con la massima libertà espressiva.